26. November 2021

ELBEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der L 281

Ein 28jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 25. November 2021, gegen 18:50 Uhr, mit seinem Fahrzeug die L 281 von Elben kommend in Richtung Steineroth. Im Verlauf der Strecke geriet er infolge Alkoholeinflusses und überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, fuhr circa 50 Meter über die beginnende Schutzplanke, schleuderte auf die Fahrbahn zurück und blieb in Querstellung liegen. Ein Alco-Test bei Fahrer ergab 3,0 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Quelle: Polizei