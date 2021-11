Veröffentlicht am 26. November 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Betäubungsmittel bei Personenkontrolle in Rheinbreitbach gefunden

Im Rahmen einer Personenkontrolle am späten Donnerstagabend, 25. November 2021, in der Hauptstraße in Rheinbreitbach wurden bei einem 21jährigen Mann aus Rheinbreitbach Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Quelle: Polizei