Veröffentlicht am 26. November 2021 von wwa

MUDERSBACH – NIEDERSCHELDERHÜTTE – Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus in der „Adolfstraße“ in Niederschelderhütte

Dienstagnachmittag, 23. November 2021, zwischen 14:00 und 18:30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster zu einem Wohnhaus in der „Adolfstraße“ auf. Zuvor hatten sie vergeblich versucht die Kellertür aufzuhebeln. Die Wohnräume wurden durchwühlt, aber offenbar wurde nichts entwendet.

In zeitlichem Zusammenhang zur Tat wurden zwei verdächtige Personen gemeldet. Die sollen die umliegenden Häuser fotografiert haben. Es handelte sich dabei um einen Mann mit dunkelblauer Jacke und grüner Mütze, sowie um eine kleinere, etwas korpulentere Frau, die einen schwarzen Rock, eine graue Strickjacke und einen bunten Hut trug.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei