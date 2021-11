Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

FELDKIRCHEN – Verkehrsunfall in Neuwied-Feldkirchen unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochabend, 24. November 2021, gegen 19:07 Uhr wurde der Neuwieder Polizei ein Verkehrsunfall in der Karbachstraße in Neuwied Feldkirchen gemeldet. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 57jähriger Neuwieder beim Abbiegevorgang in die Karbachstraße offensichtlich von der Bremse abrutschte, die Kontrolle verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er mit einem, in einem Betonfundament eingelassenen, Holzzaun kollidierte. Sowohl Fahrer- als auch Beifahrerairbag lösten aufgrund der Erschütterung aus. Der Fahrer und seine 82jährige Beifahrerin wurden durch die auslösenden Airbags leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein durch die Beamten sichergestellt. Das Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Quelle: Polizei