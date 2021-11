MAYEN-KOBLENZ-REMAGEN – Berufsbegleitend weiterqualifizieren: MBA Public Administration

Veröffentlicht am 27. November 2021 von wwa

Berufsbegleitend weiterqualifizieren: MBA Public Administration – Online-Informationsveranstaltung zur Vertiefungsrichtung Public Administration des MBA-Fernstudienprogramms am RheinAhrCampus

Am Mittwoch, den 08. Dezember 2021 um 18:00 Uhr können sich Fernstudieninteressierte über das berufsbegleitende MBA-Fernstudienprogramm mit dem Vertiefungsschwerpunkt Public Administration ausführlich informieren. Modulleiterin Ulrike Nauheim-Skrobek erläutert in einem Zoom-Meeting Inhalte und Ablauf des MBA-Fernstudiums und geht auf spezielle beamtenrechtliche Fragen ein. Via Chatfunktion haben die Teilnehmenden Gelegenheit Fragen zu stellen, die direkt live beantwortet werden. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten sich per Mail unter info@mba-fernstudienprogramm.de anzumelden und erhält daraufhin den Zoom-Link mit Zugangscode.

Das MBA-Fernstudium in der Vertiefungsrichtung Public Administration richtet sich an zukünftige Führungskräfte der öffentlichen Verwaltung. Sie qualifizieren sich für komplexere Aufgabenstellungen wie die digitale Verwaltung in Staat und Kommunen und New Public Management. Neben fundierten Fachkenntnissen vermittelt das Studium General-Management-Wissen, betriebswirtschaftliches Know-how und Führungskompetenzen.

Bei der Vermittlung der Lerninhalte dieses Schwerpunkts kooperiert der RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz mit der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz (HÖV) wobei der zentrale Studienort grundsätzlich der RheinAhrCampus in Remagen ist. Die Absolventinnen und Absolventen des Studiums erwerben nach fünf Semestern Regelstudienzeit den international anerkannten Abschluss Master of Business Administration (MBA).

Das neue Studienkonzept des praxisorientierten MBA-Programms am RheinAhrCampus gestaltet sich jetzt noch studierfreundlicher: Kleinere Module in den Basisbereichen gewährleisten eine hohe Flexibilität im Studienverlauf und individuelle Studienanpassung an die persönlichen Interessen bzw. beruflichen Anforderungen. Neben Public Administration können Interessierte aus acht weiteren Vertiefungsrichtungen wählen: Financial Risk Management, Gesundheits- und Sozialmanagement, Leadership, Logistikmanagement, Marketingmanagement, Produktionsmanagement, Sportmanagement oder Unternehmensführung/Finanzmanagement.

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt den RheinAhrCampus bei der Durchführung des Fernstudiums – hier können sich Studieninteressierte bis zum 15. Januar 2022 für das kommende Sommersemester 2022 bewerben: www.zfh.de/anmeldung