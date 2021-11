Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

LINZ – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Linz am Rhein

Am späten Mittwochabend, 23. November 2021, kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion ein führerscheinpflichtiges Kleinkraftrad am Linzer Bahnhof. Der 26jährige Fahrer aus Linz war jedoch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, so dass dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei