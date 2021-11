Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Einbruch in Hans-Dahmen-Halle in Rheinbreitbach

In der Nacht zum Dienstag, 23. November 2021, drangen unbekannte Täter über ein Fenster in die Hans-Dahmen-Halle in der Westerwaldstraße in Rheinbreitbach ein. Im Gebäudeinneren versuchten sie mehrere verschlossene Türen aufzubrechen, was misslang. Letztendlich gelang den Tätern der Zugang zur großen Halle, wo sie die Rollläden zum Thekenbereich demolierten und das Mobiliar durchsuchten. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei