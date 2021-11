Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

WALLMENROTH – TERMINABSAGE: Bolivien – ein Partner mit Herz

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sehen sich MdL Michael Wäschenbach und die Wallmenrotherin Eva Härtling gezwungen, die Bolivienveranstaltung, die am Donnerstag, 25.11. um 18:30 Uhr in der Unterkirche in Wallmenroth stattfinden sollte, zu verschieben. „Die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmer geht vor“, so der heimische Abgeordnete und wirbt: „Wir haben uns daher kurzfristig für die Verlegung der Veranstaltung auf Dienstag, 12. April 2022 um 18:30 Uhr in der Wallmenrother Unterkirche entschlossen und freuen uns auf Ihre rege Teilnahme“.

Eva Härtling ist nach ihrem Abitur 2018 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium im Rahmen eines Friedensdienstes der Organisation EIRENE (https://eirene.org/) nach Bolivien gegangen. Dort arbeitete sie in einem sozialen Projekt mit jungen Menschen mit Behinderungen.