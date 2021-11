Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

GEHLERT – „Pure Lust“ – Einblicke abseits des Offensichtlichen – Wohnzimmer-Lesung in Gehlert

Von den Geheimnissen hinter dem Offensichtlichem, den Gründen zwischen den Zeilen, dem Zwischenraum in den Momenten. Davon handelt das Buch „pure lust“ von Doris Kohlhas. Ihre Fotografien und Gedichte sind tiefgründig, verwirren bisweilen bei der ersten Betrachtung. Sie zeigen dem, der zweimal schaut und liest, ihre feine verinnerlichte Sichtweise. Eine Sichtweise, in der Alltägliches in einem anderen Licht, in anderer Perspektive erscheint. Spiegelungen gewinnen Raum und reflektieren von innen nach außen und zurück, in Wort und Bild.

In einer Wohnzimmer-Lesung stellt sie ihr Erstlingswerk, das Schwarz-Weiß-Fotografien mit eigenen Texten verbindet, in der Villa la Caccia in Gehlert zusammen mit Johannes Effertz-Wolff vor.

Der Hausherr ist international akkreditierter Opern- und Konzertsänger. Er studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg Gesang und lehrt heute u.a. Musikwissenschaften und Gesangspädagogik an der Uni Koblenz. Seine beeindruckende Stimme gibt den Worten von Doris Kohlhas eine besondere Dimension.

Mit allen Sinnen entdecken, genug Freiraum zur Inspiration und Interpretation schenken und dem Betrachter seine eigene Welt öffnen, das wünschen sich beide.

Lesung am Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 19.30 Uhr, Villa la Caccia, Hachenburger Straße 16, 7627 Gehlert. Eintritt: frei. Unter Einhaltung von 2G. Um Anmeldung wird gebeten unter dkohlhas@t-online.de. Foto: