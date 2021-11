Veröffentlicht am 25. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – CORONA – Corona-Fallzahlen: Kontaktverfolgung wie bisher nicht mehr möglich – Betroffene müssen sich gemäß Landesverordnung selbständig in Quarantäne begeben – Kassenärztliche Vereinigung informiert zu Impfmöglichkeiten bei Ärzten – Zwölf Impfbus-Termine bis Jahresende im Kreis

Aufgrund weiterhin massiv steigender Corona-Fallzahlen auch im Kreis Altenkirchen – am Montag dieser Woche wurden allein 75 neue Infektionen bestätigt – ist das Gesundheitsamt des Kreises wie andere Gesundheitsämter derzeit nicht mehr in der Lage, die infizierten Personen in der bisherigen Weise zu kontaktieren sowie die daran anknüpfende Cluster-Kontaktnachverfolgung durchzuführen. Das Gesundheitsamt bittet positiv getestete Personen und ihre nicht vollständig geimpften oder genesenen Haushaltangehörigen sowie engen Kontaktpersonen, sich gemäß Absonderungsverordnung des Landes (https://corona.rlp.de/fileadmin/mbwwk/Service_Sonstiges/211111_konsolidierte_Fassung_AbsonderungsVO.pdf, derzeit gültig bis 10. Dezember) selbstständig und eigenverantwortlich in Quarantäne zu begeben.

„Die Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen regelt dies eindeutig“, erklärt Landrat Dr. Peter Enders. Diese Pflicht besteht auch ohne unmittelbaren Anruf aus dem Gesundheitsamt. „Die Kolleginnen und Kollegen rufen nach wie vor alle positiven Personen an, aber aufgrund des hohen Fallaufkommens kann es zu zeitlichen Verzögerungen kommen. Wir haben das Personal aktuell wieder durch Kräfte aus anderen Verwaltungsbereichen verstärkt, aber die Belastung ist einfach zu groß. Unterstützung durch die Bundeswehr ist angefragt, allerdings sind die Entscheidungsprozesse dort unverständlicherweise komplizierter als bei den vorherigen Anfragen.“

Wer sich krank fühlt und starke Symptome entwickelt, soll sich in jedem Fall telefonisch an den behandelnden Hausarzt wenden. Dem Arbeitgeber gegenüber kann mit einem positiven Laborbefund vorerst nachgewiesen werden, dass eine Pflicht zur Absonderung besteht. Wegen einer Quarantänebescheinigung wenden sich die Betroffenen am besten per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-ak.de. Gleiches gilt auch für alle sonstigen Fragen rund um die Corona-Pandemie.

Die Kreisverwaltung rät aufgrund der steigenden Fallzahlen dringend dazu, sich impfen zu lassen und die empfohlenen Auffrischungsimpfungen wahrzunehmen. Das Land plant im Dezember nach aktuellem Stand zwei bis drei Termine pro Woche für Impfungen durch den Impfbus im Kreis Altenkirchen (siehe unten). Ziel des Landes ist es, die jeweiligen Impfungen in Bürgerhäusern oder Turnhallen anzubieten, um den Ablauf für Wartende und Geimpfte zu verbessern.

Daneben hat die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) auf ihrer Webseite eine Liste mit heimischen Arztpraxen veröffentlicht, die auch Impfungen für Fremdpatienten anbieten. Für den Kreis Altenkirchen werden hier mit Stand vom 22. November elf Praxen ausgewiesen (https://www.kv-rlp.de/patienten/patientenservice-116117/#c27568)*, die gemäß KV einer Veröffentlichung zugestimmt haben.

Die Impfstelle auf dem unteren Parkdeck in der Kirchener Lindenstraße, die das dortige DRK-Krankenhaus betreibt, ist ab Mittwoch, 24. November, geöffnet. Dort kann sich jeder ohne vorherige Terminvereinbarung die Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung verabreichen lassen. Geöffnet ist die Impfstelle mittwochs von 13 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 18 Uhr.

Die derzeit bis Jahresende geplanten Impfbus-Termine im Kreis Altenkirchen

(Stand: 23. Nov., 11 Uhr/Änderungen vorbehalten):

● 30. Nov., 8 bis 16 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 1. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 3. Dez., 9 bis 17 Uhr: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

● 6. Dez., 9 bis 17 Uhr: Raiffeisenhalle, Steinstraße, 56593 Güllesheim

● 8. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 10. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 14. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturhaus, Scheidter Straße 11, 57577 Hamm

● 16. Dez., 9 bis 17 Uhr: Wiedhalle, Artur-Schuh-Weg, 57638 Neitersen

● 20. Dez., 9 bis 17 Uhr: Stadthalle, Hellerstraße 30, 57518 Betzdorf

● 22. Dez., 9 bis 17 Uhr: Kulturwerk, Walzwerkstraße 22, 57537 Wissen

● 27. Dez., 9 bis 17 Uhr: Bürgerhaus, Fontenay-le-Fleury-Platz, 57567 Daaden

● 29. Dez., 9 bis 17 Uhr: Dreifachsporthalle, Glockenspitze, 57610 Altenkirchen

* Der Direktlink (pdf-Dokument) zur Liste der Hausarztpraxen: https://www.kv-rlp.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Patienten/Coronavirus/KVRLP_Impfpraxen_fuer_FremdpatientInnen.pdf