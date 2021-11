Veröffentlicht am 24. November 2021 von wwa

HACHENBURG – Unfallflucht auf ALDI-Parkplatz in Hachenburg

Montagnachmittag, 22. November 2021, wurde zwischen 17.20 und 18 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz am Kleeberger Weg beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es gibt Hinweise auf einen weißen SUV der Marke Citroen mit WW-Kennzeichen als Unfallverursacher. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei