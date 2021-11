Veröffentlicht am 24. November 2021 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfallflucht auf der Hauptstraße in Dattenberg

In der Zeit von Sonntag, 21. bis Montag, 22. November 2021, zwischen 22:30 und 15:00 Uhr wurde in Dattenberg, Hauptstraße vor Hausnummmer 9 ein geparktes Fahrzeug am Spiegel beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte den nötigen Abstand zum geparkten Fahrzeug nicht eingehalten haben, wodurch es zum Anstoß kam. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Linz a. R. Quelle: Polizei