WALLMENROTH – Absage Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle Wallmenroth

Veröffentlicht am 24. November 2021 von wwa

WALLMENROTH – Absage Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle am Freitag, 26. November 2021, ab 15:30 Uhr

In Wallmenroth hatte man sich so gefreut, in diesem Jahr wieder den traditionellen und beliebten Seniorennachmittag in der Mehrzweckhalle durchzuführen. Wegen vieler besorgter Anrufe und mit Rücksicht auf die aktuelle Lage der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung abgesagt. Gleichzeitig wird schon zu einem Frühlingsanfangtreff am 25. März 2022 in die Mehrzweckhalle eingeladen.