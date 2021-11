Veröffentlicht am 24. November 2021 von wwa

REGION – Diebstahl von Verkehrsschildern in Vallendar

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. auf 21. November 2021, wurden am frühen Morgen gegen 02:30 Uhr durch Zeugen mehrere jüngere Personen dabei beobachtet, wie sie ein Verkehrsschild mitführen. Später stellte sich heraus, dass dieses Schild von der Straßenbaustelle Hauptstraße/Untere Vallendarer Straße entwendet wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bendorf zu melden. Quelle: Polizei