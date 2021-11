Veröffentlicht am 23. November 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Sachbeschädigung am Fahrzeug durch Beschuss mit Druckluftwaffe

Samstagmittag, 20. November 2021, gegen 12:50 Uhr meldete der Besitzer eines Fahrzeugs, dass seine Heckscheibe beschädigt wurde. Durch polizeiliche Ermittlungen konnten Einschusslöcher an der Heckscheibe festgestellt werden, die durch Beschuss mit einer Druckluftwaffe entstanden sein dürften. Im Fahrzeug konnten Beweise gesichert werden, die auf eine unsachgemäße Verwendung einer solchen Waffe hinweisen. Das Fahrzeug war in Linz am Rhein, Am Gestade mit Fahrzeugheck zur B 42 geparkt. Die Polizei Linz am Rhein sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der Nacht von Freitag auf Samstag gemacht haben. Quelle: Polizei