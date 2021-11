Veröffentlicht am 23. November 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Trickdiebstahl auf Parkplatz in St. Katharinen

Freitagabend, 19. November 2021, befand sich ein 42jähriger Mann aus Vettelschoß auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in St. Katharinen. Hier begegnete er einem Mann, der Spenden sammeln wollte. Der 42jährige überreichte einen 50 Euro-Schein und teilte dem Sammler mit, er wolle 10 Euro spenden, er solle ihm 40 Euro zurück geben. Der Sammler signalisierte Zustimmung und gab an, er müsse den Schein am Auto wechseln. Er ging zu seinem Pkw und fuhr davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, Barträger, dunkle Haare, ca. 30 Jahre alt. Hinweise zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Quelle: Polizei