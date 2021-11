Veröffentlicht am 23. November 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Vettelschoß

Am Wochenende, in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen, 20. bis 22. November 2021, zerstörten unbekannte Täter zwei Glasscheiben einer Bushaltestelle an der Michaelstraße in Vettelschoß. Zeugen werden aufgerufen sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein Tel. 02644 9430 zu melden. Quelle: Polizei