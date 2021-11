Veröffentlicht am 22. November 2021 von wwa

VETTELSCHOSS – Fahrerflucht in Vettelschoß

In der Zeit von Freitagabend, 19. November 2021 gegen 20:00 Uhr bis Samstagvormittag,November 2021 gegen 11:00 Uhr kam es in Vettelschoß in der Notscheider Straße in der Nähe der Tankstelle zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. In dieser Zeit wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Am Tatort wurde ein Fahrzeugteil vom flüchtigen Unfallfahrzeug gefunden. Die Polizei Linz am Rhein sucht Zeugen, die zum Unfall Angaben machen können. „Gerne werden auch vom Unfallverursacher Hinweise entgegengenommen“. Quelle: Polizei