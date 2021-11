Veröffentlicht am 22. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wohnungsbrand in der Wilhelmstraße in Altenkirchen

Sonntagabend, 21. November 2021, gegen 18:00 Uhr alarmierte die Leitstelle Montabaur die Verbandsgemeindefeuerwehr Altenkirchen-Flammersfeld mit den Löschzügen Altenkirchen und Neitersen zu einem Wohnungsbrand in der Fußgängerzone, der Wilhelmstraße in der Kreisstadt Altenkirchen. In einer Wohnung im ersten Geschoß war vermutlich eine Geschirrspülmaschine durch einen technischen Defekt in Brand geraten. Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz in die Wohnung und löschten den Brand. Das Brandgut wurde über Balkon aus der Wohnung entsorgt. Die Wohnung war für die Nacht nicht mehr bewohnbar. Ihre Bewohner kamen für die Nacht bei Bekannten unter – Mit im Einsatz waren der DRK Ortsverein AK-Hamm, die Polizei Altenkirchen und der Einsatzleitwagen des Löschzuges Berod. Foto: Team: wwa