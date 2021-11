Veröffentlicht am 22. November 2021 von wwa

BITZEN – Verkehrsunfall auf der L 267 zwischen Bitzen und Etzbach – drei Personen schwer verletzt

Montagmorgen, 22. November 2021, gegen 03:07 Uhr, befuhr ein 28jähriger Fahrzeugführer mit einem Transporter Daimler-Benz Sprinter die L 267 aus Richtung Bitzen kommend in Fahrtrichtung Etzbach. In einer scharfen Linkskurve verlor er vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kollidierte frontal mit der Schutzplanke. Der 28jährige und zwei weitere Mitfahrer, eine 28jährige männliche und eine 24jährige weibliche Person, erlitten schwere Verletzungen und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. 17 Wehrleute der Feuerwehr Hamm waren im Einsatz. An dem Transporter und der Schutzplanke entstand, so schätzt die Polizei, circa 30.000 Euro Sachschaden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf. Quelle: Polizei