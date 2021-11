Veröffentlicht am 21. November 2021 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Altöl illegal am Wirtschaftsweg entsorgt

Samstagmittag, 20. November 2021, wurde die Polizei Straßenhaus gegen 12:00 Uhr von einer Spaziergängerin darüber informiert, dass unbekannte einen Kanister mit Altöl an einem Wirtschaftsweg abgelagert haben. Die Tatörtlichkeit befindet sich an einem kleinen Waldgebiet in der Verlängerung der Straße „Am Fahrhohn“ (Breitscheid, Ortsteil Nassen) die dort in einen asphaltierten Wirtschaftsweg übergeht. Die Örtlichkeit befindet sich an der Gemarkungsgrenze von Breitscheid zu Neustadt/Wied. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat eingeleitet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei