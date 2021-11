Veröffentlicht am 21. November 2021 von wwa

KIRCHEN – Ladendiebstahl und Widerstand gegen Polizeibeamte in Kirchen

Samstagvormittag, 20. November 2021, gegen 11:05 Uhr meldete der Filialleiter eines Lebensmitteldiscounters in Kirchen (Sieg), dass er aktuell einen Ladendieb zu Fuß in Richtung Wehbach verfolge. Durch die entsandten Beamten konnte der Ladendieb in der Jungenthaler Straße in Kirchen angetroffen und kontrolliert werden. Es wurden Süßigkeiten und Tabak, sowie ein Küchenmesser gefunden und sichergestellt. Der Tatvorwurf wurde von der Person bestritten. Während der weiteren Kontrolle ergriff die Person plötzlich die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später wieder ergriffen werden. Hier schlug er plötzlich und unvermittelt auf die Beamten ein. Der Mann wurde festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Durch die Flucht und Widerstandshandlung wurden insgesamt drei Beamte verletzt. Quelle: Polizei