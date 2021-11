Veröffentlicht am 21. November 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Kunstepochen in der Gegenwart“ in Altenkirchen – Kreisvolkshochschule präsentiert neue Ausstellung

In der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen (Rathausstraße 12) läuft derzeit eine Ausstellung von Salvatore Oliverio mit dem Titel „Kunstepochen in der Gegenwart“. In diesem Projekt wechselt Salvatore Oliverio für die Betrachtenden die Bezugsebenen zwischen Moderne und Geschichte, indem bekannte Bilder künstlerisch ergänzt und verändert werden. Diese Begegnung provoziert gleichzeitig einen Moment des Innehaltens wie der Selbstreflexion.

Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar 2022 während der regulären Öffnungszeiten der KVHS zu sehen. Es gelten die jeweiligen Corona-Regelungen.

Künstlerinnen und Künstler – zum Beispiele Maler oder Fotografen –, die Interesse haben, in den Räumen der Kreisvolkshochschule auszustellen, können sich mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzen (Tel.: 02681-812211). Foto: