22. November 2021

KREIS ALTENKIRCHEN – Herbstzeit ist Grünschnittzeit

Im Herbst nutzen viele Grundstücksbesitzer die letzten frostfreien Tage dazu, ihren Garten „winterfest“ zu machen. Besonders viele Sträucher und Bäume werden jetzt beschnitten, damit sie im Frühjahr wieder gut austreiben können. Die dabei anfallenden Äste bis zu einem Durchmesser von 8 Zentimetern und einer Länge von 1,80 Meter sowie auch andere bei der Gartenarbeit entstehenden Grünabfälle können bequem und kostenfrei über die Abfuhr des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) entsorgt werden.

Ohne vorherige Anmeldung können mit stabiler Kordel gebündelte Äste oder in Behältnissen bzw. Gartensäcken lose eingefüllter und zerkleinerter Gartenabfall von maximal 25 Kilogramm je Bündel oder Behältnis am entsprechenden Abholtag bis 6 Uhr an der Grundstücksgrenze bereitgestellt werden. Normale Müllsäcke werden beim Entleerungsvorgang häufig beschädigt und somit anschließend unbrauchbar. Der Start der letzten von fünf Aktionen war Anfang Oktober und alle Termine sind im Umweltkalender 2021 auf Seite 9 gelistet. Noch leichter ist die Terminplanung mit der Abfall-App des AWB, die man sich leicht auf dessen Homepage (www.awb-ak.de) herunterladen kann. Die Abfall-App zeigt übersichtlich alle Termine für die Entleerung der vier Abfalltonnen, die Umweltmobiltermine und die Grünschnittabfuhrtermine auf einen Blick an. Außerdem gibt es dort umfangreiche zusätzliche Funktionen und Informationen rund um das Thema Abfall.

Der Grünschnitt kann alternativ auch einmal pro Quartal bis zu einer Menge von maximal 2 Kubikmetern kostenfrei beim Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth abgegeben werden. Die Öffnungszeiten zur Anlieferung des Grünschnitts vom privaten Grundstück sind dort ohne Voranmeldung von Montag bis Freitag von 8.30 bis 16 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12 Uhr.

Der Wertstoff „Grünschnitt“ ist ein wichtiger Rohstoff. Der eingesammelte oder angelieferte Grünschnitt wird nach einem Kompostierungsprozess regional und sinnvoll verwertet. Für weitere Fragen ist die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsbetriebes unter der E-Mailadresse abfallberatung@awb-kreis-ak.de oder der Telefonnummer 02681 81-3070 erreichbar.