Veröffentlicht am 22. November 2021 von wwa

LANDKREIS ALTENKIRCHEN – ABOM DIGITAL – Nur noch wenige Tage bis zur Messe!

Donnerstag und Freitag, 25. und 26. November 2021 ist es wieder so weit. Dann findet die 2. digitale Ausbildungs- und Berufsorientierungsmesse im Landkreis Altenkirchen statt. Über 40 Ausstellende aus der heimischen Wirtschaft zeigen, welche Perspektiven und Chancen für die jungen Menschen nach dem Schulabschluss in der Region bestehen. Schüler und -innen haben bereits jetzt die Gelegenheit, über die App „talentefinder“ mit den verschiedenen Ausstellenden in Kontakt zu treten und aus über 250 Jobangeboten zu wählen. Hierzu wird lediglich ein kurzes Profil hinterlegt und schon ist man bei der ABOM DIGITAL mit dabei!

Viele Schulen aus dem Landkreis Altenkirchen beteiligen sich auch in diesem Jahr erneut an der ABOM DIGITAL und geben ihren Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit zum digitalen Besuch; auch Schulen angrenzender Landkreise nutzen die Angebote der ABOM DIGITAL.

Auf der Internetseite – www.ihk-koblenz.de/abom finden Sie alle wichtigen Informationen wie Anmeldung zur Online-Messe für Messeinteressierte, Übersicht der Ausstellenden und vieles mehr. Weitere Auskünfte erteilt die IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen (Tel.: 02681 87897-16 – E-Mail: abom@koblenz.ihk.de) – Ansprechpartner sind Silke Baudendistel und Lars Lettau.

Die ABOM DIGITAL wird federführend von der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Koblenz, dem Arbeitskreis SCHULEWIRTSCHAFT, den Wirtschaftsjunioren Sieg-Westerwald sowie der Agentur für Arbeit organisiert. Die Schirmherrschaft für die ABOM DIGITAL 2021 hat Landrat Dr. Peter Enders übernommen.