Veröffentlicht am 20. November 2021 von wwa

NEUWIED – Am Montag öffnet Neuwieder Knuspermarkt – Wegen Corona mit 2G-Regel in Teilbereichen

Gute Nachricht für alle, die sich auf den Knuspermarkt in der Neuwieder Innenstadt freuen: Er wird wie geplant am Montag, 22. November, seine Pforten öffnen. Mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie gestaltet sich der Aufbau der Häuschen etwas anders und es gilt in Teilen des Marktes die 2G-Regel.

Dazu wird der Bereich rund um den Ausschank abgetrennt. Für Geimpfte und Genesene gibt es in der Tourist-information oder nach deren Schließung am Eingang des abgetrennten Teils gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise farbige Bändchen. Sie berechtigen zum Zugang in diesen Bereich. Für die Verzehrstände gilt die 2G-Regelung nicht, die Stände werden aber anders angeordnet und stärker voneinander getrennt, um Gedränge zu vermeiden und Abstandhalten zu ermöglichen.

Alle diese vom Ordnungsamt getroffenen Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt, dass weitere Regelungen im Laufe der Zeit erforderlich werden können.

Nachdem es vergangenes Jahr keinen Knuspermarkt gab und als Alternative ein Knusperpfad angelegt wurde, lädt diesmal also wieder bis zum 23. Dezember ein stimmungsvolles Marktgeschehen mit liebevoll dekorierten Hütten zum Bummel ein. Wenn auch ohne Bühnenprogramm. Dafür wird aber der erfolgreich eingeführte Knusperpfad wieder durch die Innenstadt führen. Mehr als 30 Geschäfte machten seinerzeit mit, um Adventsstimmung in die Schaufenster zu zaubern. Und die kleinen Besucherinnen und Besucher dürfen sich natürlich aufs Kinderknusperland freuen. Fleißige Heinzelmännchen in ihren Mini-Hütten, aber auch einige neue Attraktionen warten dort auf sie.

Die Verkaufsstände werden montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr öffnen, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Weitere Informationen zum Knuspermarkt gibt es unter www.neuwied.de/knuspermarkt.html.