Veröffentlicht am 22. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – BERLIN – Auch Sprach-Kita „Arche“ wird vom Bund gefördert – Erwin Rüddel: „Anerkennende Förderung der pädagogisch wertvollen Arbeit!“

„Es gibt abermals positive Nachrichten für eine Sprach-Kita in meinem Wahlkreis. Diesmal betrifft das die Evangelische Kita Arche in der Kreisstadt Altenkirchen. Die wird im Rahmen des Bundesprogramms ‚Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zu Welt ist‘ mit einem Betrag in Höhe von 27.087,00 Euro vom Bund gefördert“, erklärt aktuell der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Die Bundesförderung der Kita „Arche“ betrifft den Zeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2022. „Hier greift speziell das Aktionsprogramm ‚Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche‘. Damit können bundesweit 1.000 weitere zusätzliche Fachkräfte in Sprach-Kitas gefördert werden“, ergänzt der Parlamentarier.

Ferner weist Rüddel darauf hin, das seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als fester Bestandteil in der Kindertagesbetreuung durch das Bundesprogramm gefördert wird. „Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien sind weitere wichtige Handlungsfelder. Innerhalb dieser Handlungsfelder wird ab 2021 ein neuer Fokus auf den Einsatz digitaler Medien sowie die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt“, so Rüddel.

Damit noch mehr Kinder von der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in den Sprach-Kitas profitieren und die Folgen der Pandemie rasch überwunden werden können, stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den Jahren 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Durch dieses Geld wird einmal die pädagogische Arbeit gestärkt. Ein Ziel dabei ist es, den Kindern Mut zu machen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden, so dass sie selbstsicher, aber auch verantwortungsvoll mit sich selbst, aber auch mit anderen Menschen und der Umwelt, insbesondere der Natur umzugehen lernen.

„Sprach-Kitas sind heute unverzichtbar bei der praxisbezogenen Pädagogik für zahlreiche Kinder. Von den daraus resultierenden positiven Erfolgen kann ich mich immer wieder bei Besuchen in den Sprach-Kitas meines Wahlkreises überzeugen.

Das gilt auch für die Evangelische Sprach-Kita ‚Arche‘ in der Kreisstadt Altenkirchen, der ich zur Bundesförderung herzlich gratuliere“, bekräftigt Erwin Rüddel.