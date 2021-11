Veröffentlicht am 20. November 2021 von wwa

RÜSCHEID – Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rüscheid

Im Zeitraum von Mittwoch- bis Donnerstagmittag, 17. bis 18. November 2021, ist in der Thalhausener Straße in Rüscheid durch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten deliktstypisch mindestens einen Raum. Das Anwesen wurde ohne Beute verlassen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei