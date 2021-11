Veröffentlicht am 21. November 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – BERLIN – Bund fördert die Sanierung und Optimierung der Kläranlage für Hamm/Sieg mit 200.000 Euro – Erwin Rüddel: „Wichtige Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes!“

„Die energetische Sanierung der Belüftung sowie Optimierung der Kompressoren einschließlich der Mess- und Regeltechnik der biologischen Reinigungsstufe an der für die Verbandsgemeinde Hamm zuständigen Kläranlage in Au/Sieg wird vom Bund im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit einer Zuwendung in Höhe von 200.000 Euro gefördert“, teilt aktuell der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Hintergrund dieser Förderung durch das Bundesumweltministerium ist, dass die Verbandsgemeinde Hamm/Sieg in einem ersten Schritt plant die Belüfterplatten des Belebungsbeckens sowie die Luftführung der Kläranlage in Au zu erneuern. Durch die verbesserte Luftverteilung und die strömungsoptimierte Luftführung soll der Luftbedarf sinken.

In einem zweiten Schritt werden nach dem Vorliegen der Ergebnisse verschiedener Messreihen der genaue Druckluftbedarf für die neuen Belüfterplatten und Luftführungen ermittelt. So sollen künftig Kompressoren mit Motoren und der Energieeffizienzklasse IE3 mit Frequenzumformern eingesetzt werden, die einen frachtabhängigen und damit bedarfsgerechten Einsatz ermöglichen.

Darüber hinaus soll die MSR-Technik angepasst werden. Eine Regelsoftware soll künftig eine optimierte Steuerung der gesamten Biologie erlauben. Ziel ist eine Reduzierung des jährlichen Energiebedarfs der Belüftung von ca. 158.000 kWh/a bzw. eine Minderung des spezifischen Energiebezuges um ca. 6,8 kWk/E*a. Es wird eine CO2-Einsparung von jährlich ca. 85 Tonnen erwartet.

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) fördert das Bundesumweltministerium Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteuren aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft innovative Ansätze und Konzepte zu entwickeln und aktiv umzusetzen. Seit der Initiierung im Jahr 2008 wurden bis Ende 2020 mehr als 35.500 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 1,23 Milliarden Euro durchgeführt.

„Klimaschutz fängt spätestens an der eigenen Haustüre an. Insofern ist die der für die Verbandsgemeinde Hamm zuständigen Kläranlage in Au/Sieg zukommende Bundesförderung sehr zu begrüßen. Denn auch hier kommt das Geld für den richtigen Zweck am richtigen Ort an“, bekräftigt Erwin Rüddel.