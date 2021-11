Veröffentlicht am 23. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Am 9. Dezember stellen Kornelia Becker-Oberender und Erwin Oberender ihr neues Buch „Sabotage-Fallen“ im Haus Felsenkeller vor.

Am Donnerstag, den 9. Dezember, von 18 bis 20 Uhr laden Kornelia Becker-Oberender und Erwin Oberender zur Buchvorstellung und Infoabend ins Haus Felsenkeller ein. In ihrem Buch „Sabotage-Fallen. Die unbewussten Tricks der menschlichen Psyche“ geht es um Glück, Lebensfreude und Leistungslust und über all das, was uns daran hindert. Wer schon immer das Gefühl hatte, dass leben nicht anstrengend sein sollte, dass funktionieren um jeden Preis nicht gesund sein kann oder dass es nicht „normal“ ist, immer wieder in einer Sackgasse zu landen, sollte sich an diesem Abend nichts anderes vornehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 7 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.