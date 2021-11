Veröffentlicht am 19. November 2021 von wwa

KLEINMAISCHEID – Unfall in Kleinmaischeid fordert Einsatz der Feuerwehr Kleinmaischeid

Freitagmittag, 19. November 2021, kurz nach 14 Uhr wurde die Feuerwehr Kleinmaischeid zu einem Verkehrsunfall in die „Alte Straße“ nach Kleinmaischeid alarmiert. Dort waren ein Transporter einer Firma und ein PKW zusammengestoßen. Es liefen Betriebsstoffe aus.

Die Einheit von Kleinmaischeid war sehr schnell vor Ort. Bis der Rettungsdienst aus Horhausen und der Notarzt aus Dierdorf eintrafen unterstützten die Wehrleute eine Ersthelferin bei der Versorgung des verletzten PKW-Fahrers. Der Fahrer des Transporters blieb augenscheinlich unverletzt.

Wie es dazu kam, dass der Transporter in den Gegenverkehr geriet, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Die Beschädigungen an den Fahrzeugen waren so stark, dass Betriebsstoffe in größerem Ausmaß ausliefen. Diese wurden von den Feuerwehrleuten abgestreut. Gleichzeitig wurde der Brandschutz sichergestellt und die Batterien der beiden Fahrzeuge abgeklemmt.

Die Straße musste zur Versorgung des verletzten PKW-Fahrers und für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Verletzte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt zwölf Kräften im Einsatz. Foto: Feuerwehr VG Dierdorf