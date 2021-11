Veröffentlicht am 19. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet 60 neue Corona-Infektionen

Im Landkreis Neuwied wurden für Freitag, 19. November 2021, 60 Corona-Neuinfektionen registriert, womit die 7-Tages-Inzidenz auf 178,6 steigt. Die Hospitalisierung im Versorgungsgebiet Mittelrhein-WW liegt bei 2,7 (RLP insg.: 4,0), die Intensivbettenbelegung bei 6,54. Damit ist der Kreis Neuwied den zweiten Tag in Folge bei zwei Leitindikatoren im Bereich von Warnstufe II. Sollte das morgen so bleiben, würden nach der jetzt gültigen 27. CoBeLVO zwei Tage später, am Montag, 22. November, Verschärfungen eintreten, die vor allem die Zahl der Ungeimpften, die zu 2G+-Veranstaltungen zugelassen sind, reduzieren. Außerdem sind danach wieder zwei Tests pro Woche in Schulen vorsehen.