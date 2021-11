Veröffentlicht am 20. November 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfallflucht in der Kapellenstraße in Birken-Honigsessen

Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren ereignete sich der Verkehrsunfall vermutlich wie folgt: In der Zeit von Mittwochabend, 17. November 2021, um 18:00 Uhr bis Donnerstagmittag, 18. November 2021, um 13:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Kapellenstraße in Birken-Honigsessen aus Richtung Hauptstraße kommend. Kurz vor dem Anwesen der Haus-Nr. 2 kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Betonzaunpfähle sowie den Maschendrahtzaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile und Unfallspuren dürfte es sich, so die Polizei, bei dem unfallflüchtigen Pkw um einen grau-silber-farbigen Mitsubishi i30 ab dem Baujahr 2011 handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei