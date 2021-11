Veröffentlicht am 19. November 2021 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kirchen – Fußgänger schwer verletzt

Mittwochnachmittag, 17. November 2021. ereignete sich in Kirchen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fußgängers. Gegen 17:20 Uhr befuhr eine 82jährige Pkw-Fahrerin die Hauptstraße in Kirchen in Richtung Lindenstraße. Im Bereich der lichtzeichengeregelten Fußgängerfurt, erfasste sie mit ihrem Fahrzeug einen 56jährigen Mann, der die Straße überquerte. Nach seinen Angaben war die Lichtzeichenanlage nicht betriebsbereit. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei