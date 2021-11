Veröffentlicht am 18. November 2021 von wwa

DATTENBERG – Trunkenheit im Verkehr auf der B 42

Samstagabend, 13. November 2021, gegen 21:20 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt ein Mercedes-Benz Sprinter auf der B 42 in Höhe der Ortslage Dattenberg auf Grund seiner auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache wurde deutlicher Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer bemerkt. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,72 Promille.

Bereits am 12. November 2021, gegen 19:51 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Linz ein PKW gemeldet, der die Westerwaldstraße in Rheinbreitbach in auffälliger Fahrweise befuhr. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer war mit einer Atemalkoholkonzentration 1,69 Promille zweifelsohne nicht mehr fahrtüchtig.

Den beiden Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholgehalts entnommen. Die Führerscheine wurden mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis einbehalten. Die alkoholisierten Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Quelle: Polizei