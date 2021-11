Veröffentlicht am 18. November 2021 von wwa

ELBEN – Entwendeter Zigarettenautomat aufgebrochen aufgefunden

In der Nacht von Samstag, 13. auf Sonntag, 14. November 2021 wurde der in Elben an der Abzweigung nach Steinebach (Bahnhofstraße – Steinebacher Straße) aufgestellte Zigarettenautomat komplett entwendet. Die Täter rissen den an einem Metallpfosten befestigten Automaten mitsamt dem Betonfundament aus dem Boden. Sie benutzen offenbar ein Fahrzeug, mit dem sie den Automaten anschließend circa 300 Meter weit über die Landstraße Richtung Steinebach zu einer Parkfläche am Straßenrand zogen. Hier wurde der Automat offenbar in oder auf das Fahrzeug geladen.

Der deformierte und aufgebrochene Automat wurde am Sonntagmorgen durch Passanten an einem Wirtschaftsweg zum ehemaligen Hundeplatz in Steinebach – Bindweide gefunden. Sämtlicher Inhalt war entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei