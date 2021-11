Veröffentlicht am 18. November 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 Ortslage Bodenseifen

Dienstagnachmittag, 16. November 2021, gegen 15:55 Uhr, befuhren eine 46jährige Fahrradfahrerin, ein 62jähriger Fahrzeugführer eines Kraftomnibusses MAN, ein 49jähriger Fahrzeugführer eines VW Polo und ein 22jähriger Fahrzeugführer eines Seat Leon in der genannten Reihenfolge die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. In Höher der Ortslage Bodenseifen beabsichtigte der zuletzt fahrende 22jährige die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Bis dahinhatte er die vor dem Omnibus fahrende Fahrradfahrerin noch nicht bemerkt und gesehen. Er begann den Überholvorgang und überholte zunächst den VW Polo. Als er in Höhe des Fahrzeughecks des Busses kam, betätigte der 62jährige Busfahrer ebenfalls den Fahrtrichtungsanzeiger nach links, um seinerseits die Fahrradfahrerin zu überholen, und lenkte sein Fahrzeug nach links. Um einen Zusammenstoß mit dem Bus zu vermeiden, musste der Seat-Fahrer nach links ausweichen und prallte gegen die Felsböschung, wurde auf die Fahrbahn abgewiesen, wo er mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des Buses touchierte. An den beiden Fahrzeugen entstand, so schätzt die Polizei, circa 6.500 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei