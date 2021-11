Veröffentlicht am 17. November 2021 von wwa

LANDKREIS NEUWIED – CORONA – Der Landkreis Neuwied verzeichnet 62 neue Corona-Infektionen

62 Corona-Neuinfektionen verzeichnet der Landkreis Neuwied am Mittwoch, 17. November 2021. Schwerpunkte sind in Feldkirchen/Irlich und besonders in Windhagen, das mehr aktive Fälle als die Neuwieder Innenstadt aufweist. Die 7-Tages-Inzidenz steigt auf 189,5. Die Hospitalisierung liegt bei 3,3, die Intensivbettenbelegung durch Covid-Patienten bei 5,99 Prozent.