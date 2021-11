Veröffentlicht am 17. November 2021 von wwa

LINZ (Am Rhein) – Sachbeschädigung durch Graffiti in der Innenstadt von Linz

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 14. November 2021, kam es in der Innenstadt von Linz in einem erheblichen Umfang zu Farbschmierereien durch Graffiti. Im Bereich der Kaiserbergstraße, Petrus-Sinzig-Straße und der Saarlandstraße wurden Farbsymbole an Grundstücksmauern und Gehwegen gemeldet und von der Polizei festgestellt. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei