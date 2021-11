Veröffentlicht am 19. November 2021 von wwa

WISSEN – Der persönliche Kontakt ist wichtig – MdL Matthias Reuber besuchte Förderschule am Alserberg in Wissen

Seit 2003 findet am 09. November der Schulbesuchstag des Landtages Rheinland-Pfalz statt. Der heimische Abgeordnete Matthias Reuber nutzte die Gelegenheit und besuchte die Wissener Förderschule am Alserberg. Dort informierte er sich auch über die Einrichtung und deren Projekte. „Es ist schön zu sehen, wie wichtig diese Schule für die jungen Menschen ist, die trotz ihrer Einschränkungen ihr Leben täglich meistern. Die Betreuung durch die Pädagogen ist beeindruckend, und die Schülerinnen und Schüler untereinander bilden sichtbar eine tolle Gemeinschaft“, so Reuber, der sich in Mainz gemeinsam mit seinen Fraktionskolleginnen und Kollegen dafür einsetzen will, dass mithilfe umfangreicher Testungen an allen Schulen ein Regelbetrieb aufrechterhalten werden kann, ein Ansinnen, dass die Besuchten direkt an den Abgeordneten stellten.

„Die Förderschule hat es mir exemplarisch vor Augen geführt“, so der Landtagsabgeordnete, „die Kinder und Jugendlichen brauchen den sozialen Kontakt untereinander und zu ihren Lehrkräften“. Für die Schülerschaft selbst findet Reuber auch lobende Worte: „Die Schüler und Schülerinnen waren sehr gut vorbereitet, sie haben mir viel von ihrem Schulalltag erzählt. Schlimm war für Sie die Schulschließung durch Corona. Interessiert stellten die Schülerinnen und Schüler aber auch Fragen nach meiner Arbeit als Abgeordneter hier vor Ort und in Mainz, das hat richtig Spaß gemacht. Sie lernen hier wirklich viel, abgestimmt auf jede Einzelne und jeden Einzelnen“, lobt Reuber, den insbesondere das Konzept der „Lebenswegplanung“, die eine Begleitung durch die Schulzeit bis hinein ins Erwachsenenalter vorsieht, begeistert. „Das ist gelebtes Miteinander mit dem Ziel, jeder und jedem die Möglichkeit zu geben, das spätere Leben weitestgehend selbst zu gestalten, sei es bei der Arbeit, sei es zuhause. Die Schule ist somit nicht nur wichtig, sondern eine Bereicherung, für die Kinder und ihre Angehörigen, aber auch für unsere Gesellschaft“, so Reuber abschließend. Foto: