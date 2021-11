Veröffentlicht am 17. November 2021 von wwa

MAINZ – Schwabs Kleine Anfrage mit großer Wirkung – Förderfrist für mobile Luftreiniger für Kitas und Schulen nun doch über den 15. November hinaus verlängert.

In Anbetracht der steigenden Infektionszahlen hatte der gesundheits- und bildungspolitische Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, Helge Schwab, in einer Kleinen Anfrage am 8. November an die Landesregierung unter anderem eine Verlängerung der Antragsfrist für mobile Luftreiniger für Kindertageseinrichtungen und Schulen angefragt. Nun hat die Landesregierung reagiert und eine Verlängerung der Antragsfrist bis 31. März 2022 verkündet. „Das ist erfreulich. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen hoffe ich auf einen unbürokratischen Einsatz der Fördermittel zur raschen Umsetzung der Luftverbesserung“, so Schwab.