BETZDORF – Am Freitag ist weltweiter Vorlesetag! – Auch Sabine Bätzing-Lichtenthäler liest wieder vor.

Unter dem aktuellen, wie immens wichtigen Thema: Mehr Zeit für die Familie, wird unsere heimische Landtagsabgeordnete online vorlesen. Vorlesen kann ein wunderbares Ritual in der Familie sein und regt sehr häufig das Selbstlesen an.

„Da wir aufgrund der Coronapandemie nicht zum Lesen in die Schulen oder Kitas gehen können, habe ich mich entschieden virtuell teilzunehmen. Daher lese ich am 19. November um 18.30 Uhr aus dem Kinderbuch „Carlo, Fabio und Mama streiken". Anzuschauen in meinem Facebook-Account Sabine Bätzing.", freut sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Schauen Sie gerne rein, Sie sind herzlich dazu eingeladen zuzuhören."