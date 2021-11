Veröffentlicht am 20. November 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gemütlicher Weihnachtsmarkt in Altenkirchen am 1. und 2. Adventswochenende.

Wenn es nach Glühwein und gebrannten Mandeln duftet und die Innenstadt von Altenkirchen festlich erleuchtet wird, ist es bis Weihnachten nicht mehr weit. Der Aktionskreis Altenkirchen möchte dazu am ersten und zweiten Adventswochenende mit einem kleinen gemütlichen Weihnachtsmarkt weihnachtliches Flair an alle Besucher weitergeben. Dazu wird unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln ein weihnachtliches Hüttendorf mit festlich geschmückten Bäumen auf dem Marktplatz gehören. Ortsansässige Händler und Vereine bieten hier Waren, Getränke und kulinarische Leckereien an.

An der Hütte des Aktionskreises Altenkirchen können wieder die beliebten Weckmänner zusammen mit den Losen für die Tombola erworben werden. Attraktive Preise warten auf die Gewinner. Auf der Weihnachtsbühne wird es ein weihnachtliches Programm zur Unterhaltung geben. Der genaue Ablauf dafür ist noch in Arbeit, die bis vor kurzem geltenden Corona-Regeln machten einer frühzeitigeren Planung leider einen Strich durch die Rechnung.

Auch für die kleinen Besucher wird wieder bestens gesorgt sein. Ein Kinderkarussell wartet auf seinen Einsatz und weitere Kinderaktionen sind derzeit noch in Planung. Auch die Altenkirchener Gewerbetreibenden freuen sich auf ihre Besucher. Nach Lockdown, fehlenden Veranstaltungen und zahlreichen Pandemieeinschränkungen in den letzten Monaten erwarten sie ihre Kunden neben den bekannten Öffnungszeiten mit einem verkaufsoffenen Sonntag am 28. November von 13 bis 18 Uhr. Hier kann nach Herzenslust geshoppt werden und dass ein oder andere Weihnachtsgeschenk könnte dann auch schon für den heimischen Gabentisch erworben werden. Der Weihnachtsmarkt in Altenkirchen ist an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag, 04. Dezember startet dann ab 19 Uhr die Apres Ski Party bis 24 Uhr.

Besucher werden gebeten sich vorab über eventuelle coronabedingte Programmänderungen auf www.aktionskreis-altenkirchen.de zu informieren. Foto: