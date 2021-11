Veröffentlicht am 17. November 2021 von wwa

HAMM – WISSEN – VfL Hamm – Handball – Landesliga Frauen: VfL – SSV 95 Wissen 16:24 (8:13)

Im Derby gegen den Nachbarn aus Wissen konnte man nur 15 Minuten das Spiel offen halten. Anschließend blieb der VfL Hamm in der Abwehr bei schlechtem Stellungsspiel viel zu passiv. Gerade aus dem Rückraum gelang es dem SSV immer wieder – ohne attackiert zu werden – abzuschließen. In der Offensive gelang nur selten konstruktives Zusammenspiel. Hier merkte man gerade im Rückraum fehlendes Training deutlich. Dennoch gelang es immer wieder durchzubrechen und am Ende13 Siebenmeter herauszuholen, von denen nur sieben verwandelt wurden. Diese miserable Quote und erneut immer wieder ungenaue Pässe und völlig überflüssige Ballverluste führten letztlich zur verdient deutlichen Niederlage. (Vereinsbericht) (nila)

Es spielten: Selinay Erol, Lea-Angelique Klein (beide Tor), Leonie Holzapfel, Dilara Erol (7), Ipek Erol (1), Leonie Ließfeld (1), Sophia Kaiser, Amelie Kühberger, Lisa Flender (3), Luisa Holzapfel (2), Hannah Becker, Mouna Allaoui, Nina Schmidt, Julia Diefenbach (2)

Die nächsten Heimspiele am 21.11.2021: weibliche D-Jugend: VfL – SV Untermosel (Anwurf 15:30 Uhr)

Landesliga Frauen: VfL – SF Neustadt (Anwurf 17:00 Uhr)