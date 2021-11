Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

WISSEN – RHEINBROHL – HSG Römerwall II – SSV95 Wissen 20:26 (9:15) – „SSV Herren mit souveräner Leistung zum ersten Auswärtssieg“

Am Samstag konnte die Mannschaft des SSV95 Wissen auswärts bei der Reserve der HSG Römerwall einen Sieg einfahren und steht nun an zweiter Stelle in der Tabelle der HVR Landesliga. Das Spiel begann aus der Sicht des SSV mit einer soliden Abwehr und einigen guten Angriffen. Der Spielverlauf gestaltete sich bis zur Mitte der ersten Hälfte ausgeglichen. Bis hierhin konnte der SSV einen Vorsprung von 3 Toren erspielen (5:8, 14. Minute). Durch weiterhin aktives und wachsames Verteidigen und einem guten Zusammenspiel im Angriff konnten die Wissener Tor um Tor davonziehen. Bis zur Halbzeit setzte sich der SSV auf 9:15 ab.

Nach einer kurzen Halbzeitansprache durch den Trainerersatz Sebastian Philip wurde nun in der zweiten Halbzeit mehr auf Abwehr und Bewegung im Mittelblock gesetzt, um den starken Rückraum der HSG Römerwall unter Druck zu setzen. Die Spieler des SSV behielten durchweg einen kühlen Kopf und spielten gute Chancen im Angriff heraus, sodass zwischenzeitlich eine 9-Tore Differenz beide Teams trennten (15:24). Am Ende stand nach einer souveränen Leistung ein absolut verdienter 20:26 Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Man merkte, wie sich die Mannschaft nach der langen, durch die Pandemie bedingten Pause wiederfand und mehr im Team agierte. Auf diese Leistung können die Herren des SSV aufbauen und die nächsten Spiele in Angriff nehmen.

Bereits am kommenden Samstag, den 20. November 2021, findet das nächste Pflichtspiel der Wissener statt. Die Handball-Herren des SSV begrüßen im Topspiel die punktgleichen Sportfreunde aus Neustadt. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr in der Konrad-Adenauer-Halle. Es gilt die 2G+ Regel. (Vereinsbericht) (chki)

Es spielten: Reifenrath (Tor) – B. Nickel (1), Scholz (4), C. Hombach, Brenner (4), Mosen (5), C. Nickel (1), Demmer (1), Hering, P. Hombach (10/2)