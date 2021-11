Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

EHLSCHEID – Kennzeichendiebstahl in zwei Fällen auf einem Parkplatz in Ehlscheid

Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Parkstraße in Ehlscheid kam es in den vergangenen Tagen zu zwei identischen Delikten. Jeweils wurde das amtliche Kennzeichen von zwei PKW-Anhängern entwendet. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei