Veröffentlicht am 16. November 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in der Kölner Straße 75 in Betzdorf

In der Kölner Straße 75, in Betzdorf, stand ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ein geparkter Sprinter in Fahrtrichtung Wallmenroth. Der Fahrzeugführer eines Pkw fuhr gegen 20:10 Uhr ungebremst auf den Sprinter auf. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer und Beifahrer verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei