HERDORF – Verkehrsunfallflucht in der Straße „Glockenfeld 83“ in Herdorf

Am Samstagabend, 13. November 2021, gegen 18:20 Uhr, in der Straße „Glockenfeld“ in Herdorf touchierten sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge mit den jeweils linken Außenspiegeln. Während einer der Unfallbeteiligten an der Unfallstelle verblieb, entfernte sich den andere in Richtung Daaden. Quelle: Polizei