Veröffentlicht am 16. November 2021

WALLMENROTH – Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Wallmenroth

Nicht angepasste Geschwindigkeit, so die Polizei, dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall in Wallmenroth sein. Ein junger Fahrzeugführer war am Samstagmittag, 13. November 2021, mit seinem Pkw auf der Hauptstraße in Wallmenroth, zu schnell unterwegs und geriet bei regennasser Straße in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmasten. Am Mast entstand leichter Sachschaden, der Pkw musste durch einen Abschleppdienst entfernt werden. Quelle: Polizei