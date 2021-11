Veröffentlicht am 15. November 2021 von wwa

BENDORF – Fahrraddiebstahl in Bendorf

Freitagvormittag, 12. November 2021, kam es in der Zeit zwischen 11:15 und 11:25 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl aus dem Flur eines Ärztehauses in der Hauptstraße in Bendorf. Der Geschädigte sicherte sein Mountainbike der Marke CUBE an einem Heizkörper und stellte nach dem Arztbesuch fest, dass es samt Schloss entwendet wurde. Das Fahrrad hat einen silbernen Rahmen mit blauer Schrift und der Schaden beträgt 2.400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bendorf unter 02622 – 94020 entgegen. Quelle: Polizei